Terremoto in Giappone scossa di magnitudo 7.6 | allerta tsunami previste onde fino a tre metri Trema anche Tokyo
Un terremoto di magnitudo 7.6 è stato registrato a circa 80 km a largo del Giappone. Lo riferisce l'agenzia sismica statunitense Usgs, mentre il sistema Usa di monitoraggio ha diramato. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it
Terremoto in Giappone, violenta scossa di magnitudo 7.6: scatta l'allerta tsunami - 6 è stato registrato a circa 80 km a largo del Giappone. Lo riporta msn.com