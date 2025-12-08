Terremoto in Giappone scossa di magnitudo 7.6 | allerta tsunami previste onde fino a tre metri Trema anche Tokyo

Un terremoto di magnitudo 7.6 è stato registrato a circa 80 km a largo del Giappone. Lo riferisce l'agenzia sismica statunitense Usgs, mentre il sistema Usa di monitoraggio ha diramato. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Terremoto in Giappone, scossa di magnitudo 7.6: allerta tsunami, previste onde fino a tre metri. Trema anche Tokyo

