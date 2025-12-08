(Adnkronos) – Un terremoto di magnitudo 7,6 della scala Richter è stato registrato oggi, lunedì 8 dicembre, nel nord del Giappone, facendo scattare l’allarme tsunami. Lo ha reso noto l’istituto sismologico americano Usgs. — internazionaleesteri [email protected] (Web Info). 🔗 Leggi su Ildifforme.it

Terremoto in Giappone, magnitudo 7,6: diramato allarme tsunami