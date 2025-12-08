Terremoto in Giappone | il sisma nei video postati sui social

Un terremoto di magnitudo 7 ha colpito la costa settentrionale del Giappone, causando scuotimenti visibili in numerosi video condivisi sui social media. Automobili, lampadari e scaffali dei supermercati tremano sotto la forza del sisma, evidenziando la potenza dell'evento e le conseguenze sulla vita quotidiana dei residenti della regione.

Tremano auto, lampadari e gli scaffali dei supermercati nei video postati sui social dai residenti della costa settentrionale del Giappone dopo il terremoto di magnitudo 7.2 che si è verificato al largo del Paese portando all'emanazione di un'allerta tsunami per onde fino a 3 metri di altezza. Il sisma si è verificato vicino alla città costiera di Aomori, capoluogo della prefettura omonima sull'isola di Honsh?.

