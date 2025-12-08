Terremoto in Giappone il momento della scossa ripreso in una casa di Aomori | il video
Un terremoto di magnitudo 7.6 è stato registrato a circa 80 chilometri al largo del Giappone. Le autorità locali nelle prefetture di Aomori, Hokkaido e Iwate, a nord dell’arcipelago, interessate dal sisma, hanno esortato la popolazione ad allontanarsi dalla costa a evacuare nonostante l’orario notturno e le temperature minime intorno allo zero. A causa del sisma, i servizi dei treni superveloci Shinkansen sono stati sospesi sull’intero versante nord-orientale, mentre al momento non sono state segnalate anomalie nelle centrali nucleari di Fukushima, Higashidori, Onagawa. La scossa è stata avvertita anche nella capitale Tokyo, a oltre 700 chilometri di distanza dalla prefettura di Aomori. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Argomenti simili trattati di recente
Terremoto 7.6 al largo del Giappone, allerta tsunami - Asia - Ansa.it Vai su X
#Tokyo e il "grande terremoto": nuova stima mette in guardia il #Giappone - facebook.com Vai su Facebook
Terremoto in Giappone oggi: scatta l’allerta tsunami. Magnitudo di 7.6, previste onde alte tre metri - Al momento non si hanno notizie di danni a cose o persone ... Lo riporta msn.com