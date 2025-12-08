Un terremoto di magnitudo 7.6 è stato registrato a circa 80 chilometri al largo del Giappone. Le autorità locali nelle prefetture di Aomori, Hokkaido e Iwate, a nord dell’arcipelago, interessate dal sisma, hanno esortato la popolazione ad allontanarsi dalla costa a evacuare nonostante l’orario notturno e le temperature minime intorno allo zero. A causa del sisma, i servizi dei treni superveloci Shinkansen sono stati sospesi sull’intero versante nord-orientale, mentre al momento non sono state segnalate anomalie nelle centrali nucleari di Fukushima, Higashidori, Onagawa. La scossa è stata avvertita anche nella capitale Tokyo, a oltre 700 chilometri di distanza dalla prefettura di Aomori. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Terremoto in Giappone, il momento della scossa ripreso in una casa di Aomori: il video