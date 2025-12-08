Terremoto di magnitudo 7.6 al largo del Giappone | è allerta tsunami

Fanpage.it | 8 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un terremoto di magnitudo 7.6 è stato registrato a circa 80 km al largo del Giappone: lo comunica l'agenzia sismica statunitense Usgs. 🔗 Leggi su Fanpage.it

