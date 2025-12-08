Terremoto di magnitudo 7.6 al largo del Giappone | è allerta tsunami
Un terremoto di magnitudo 7.6 è stato registrato a circa 80 km al largo del Giappone: lo comunica l'agenzia sismica statunitense Usgs. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Terremoto in Giappone, violenta scossa di magnitudo 7.6: scatta l'allerta tsunami - Lo riferisce l'agenzia sismica statunitense Usgs, mentre il sistema Usa di monitoraggio ha ... Riporta ilmattino.it