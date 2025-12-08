Terremoto di magnitudo 7.6 al largo del Giappone | allerta tsunami

Un forte terremoto si è verificato al largo della costa settentrionale del Giappone. Lo ha dichiarato l’Agenzia Meteorologica Giapponese, emettendo un’allerta tsunami per onde fino a 3 metri di altezza. L’agenzia ha indicato che il sisma di magnitudo 7.6 si è verificato al largo delle coste di Aomori e Hokkaido. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

terremoto magnitudo 76 largoTerremoto in Giappone, violenta scossa di magnitudo 7.6: scatta l'allerta tsunami - Lo riferisce l'agenzia sismica statunitense Usgs, mentre il sistema Usa di monitoraggio ha ... Secondo ilmattino.it

