Terremoto di magnitudo 7.6 al largo del Giappone | allerta tsunami

Un forte terremoto si è verificato al largo della costa settentrionale del Giappone. Lo ha dichiarato l’Agenzia Meteorologica Giapponese, emettendo un’allerta tsunami per onde fino a 3 metri di altezza. L’agenzia ha indicato che il sisma di magnitudo 7.6 si è verificato al largo delle coste di Aomori e Hokkaido. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

