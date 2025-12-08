Terremoto di forte intensità al largo del Giappone | scatta l’allerta tsunami

ABBONATI A DAYITALIANEWS Scossa di magnitudo 7.6 a 80 chilometri dalla costa. Intorno alle 15 di oggi, lunedì 8 dicembre (le 23 locali) un potente terremoto di magnitudo 7.6 è stato rilevato nelle acque al largo del Giappone, a circa 80 chilometri dalla linea costiera. La notizia è stata diffusa dall’ Istituto geologico statunitense (Usgs), mentre il sistema di monitoraggio americano ha immediatamente emesso una allerta tsunami. Evacuazioni notturne nelle regioni del nord. Le autorità delle prefetture settentrionali di Aomori, Hokkaido e Iwate hanno invitato la popolazione a lasciare le zone costiere e a raggiungere aree più sicure, nonostante la notte e le temperature sotto lo zero. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Terremoto di forte intensità al largo del Giappone: scatta l’allerta tsunami

