Terremoto al largo del Giappone magnitudo 7.2 | allerta tsunami

L'Agenzia Meteorologica Giapponese ha dichiarato che un potente terremoto si è verificato al largo della costa settentrionale del Giappone. È stata emessa un' allerta tsunami per onde fino a 3 metri di altezza. L'agenzia ha indicato che il sisma, di magnitudo 7,2, si è verificato al largo delle coste di Aomori e Hokkaido. Controlli sulle centrali nucleari. Il terremoto si è verificato al largo della costa di Hokkaido, vicino alla città costiera di Aomori, con un epicentro a circa 50 chilometri sotto la superficie del mare. La tv pubblica Nhk ha riferito che le centrali nucleari della regione sono al momento sottoposte a controlli di sicurezza.

