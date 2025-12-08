Terremoto 7.6 al largo del Giappone
16.07 Terremoto di magnitudo 7.6 della scala Richter al largo del Giappone, a nord. E' stato registrato a circa 80 chilometri dalla costa. Lo ha reso noto l'istituto sismologico americano Usgs. Dopo la violenta scossa è scattata l' allerta tsunami. Attese onde alte fino a tre metri. La scossa sarebbe avvenuta a una profondità di circa 50 km. Il boato e il tremore sono stati sentiti anche a Tokyo, secondo testimonianze locali. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Terremoto sul Gargano Non si ferma lo sciame sismico al largo delle coste tra Lesina e San Nicandro ? - facebook.com Vai su Facebook
Un terremoto di magnitudo 6.6 è stato registrato su un'isola al largo delle coste di Sumatra, nell'area occidentale dell'Indonesia, dal servizio geologico degli Stati Uniti Vai su X
Terremoto al largo del Giappone, magnitudo 7.2: allerta tsunami - L’Agenzia Meteorologica Giapponese ha dichiarato che un potente terremoto si è verificato al largo della costa settentrionale del Giappone. Riporta lapresse.it