Terremoto 7.6 al largo del Giappone

16.07 Terremoto di magnitudo 7.6 della scala Richter al largo del Giappone, a nord. E' stato registrato a circa 80 chilometri dalla costa. Lo ha reso noto l'istituto sismologico americano Usgs. Dopo la violenta scossa è scattata l' allerta tsunami. Attese onde alte fino a tre metri. La scossa sarebbe avvenuta a una profondità di circa 50 km. Il boato e il tremore sono stati sentiti anche a Tokyo, secondo testimonianze locali. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it