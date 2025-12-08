Terre d’Oltrepò i soci esasperati | La situazione ormai è incancrenita forse dovremmo bloccare le strade

Broni (Pavia) – “A Genova i lavoratori dell’ex Ilva sono scesi in piazza, hanno bloccato la città per giorni con i cortei e hanno ottenuto risposte da Roma. Forse dovremmo anche noi bloccare le strade con i trattori ”. Il gruppo di viticoltori per la cooperazione di Terre d’Oltrepò è fortemente preoccupato per la situazione della Cantina che, sostengono, “ si sta deteriorando, è incancrenendo ”. Dopo la nomina di un commissario ad agosto e la liquidazione coatta amministrativa decisa dal ministero delle Imprese e del Made in Italy a fine settembre a causa di una “crisi finanziaria irreversibile”, i soci si aspettavano certi passi ma nulla sembra muoversi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

