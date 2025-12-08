Terracina approvato il Bilancio Consolidato
Terracina, 8 dicembre 2025 – Il Consiglio comunale di Terracina ha approvato il Bilancio Consolidato 2024. Come illustrato in Aula dal vicesindaco e assessore al Bilancio Claudio De Felice, quello che emerge è un quadro complessivamente positivo con un rafforzamento del risultato economico, una riduzione dell’indebitamento e un contestuale incremento delle disponibilità liquide, un aumento dei fondi rischi e oneri che indica prudenza e corretta valutazione delle passività potenziali, una robusta crescita del patrimonio netto, che consolida la capacità di autofinanziamento dell’Ente. L’esercizio 2024 si chiude infatti con un risultato positivo di euro 9. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it
