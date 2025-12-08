Terni Volley Academy buon avvio ma la Domotek Reggio Calabria passa 3-1 al PalaTerni

Ternitoday.it | 8 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Terza sconfitta di fila per la Terni Volley Academy, che domenica 7 dicembre parte forte al PalaTerni ma deve arrendersi alla superiore esperienza della Domotek Reggio Calabria, che si impone 3-1 dopo un primo set comandato dai rossoverdi.I Dragons partono infatti con grande intensità e. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

