Terni ragazze attirate per trattamenti estetici | titolare in carcere per abusi negozi chiusi

Due episodi distinti, a fine agosto e nei primi giorni di settembre, avrebbero portato a contatti sessuali non consensuali all'interno di due attività riconducibili allo stesso titolare a Terni, un 34enne, ora in carcere. Un dipendente, connazionale, era stato arrestato a settembre e posto ai domiciliari dopo la denuncia di una terza giovane, minorenne. Secondo la polizia, le tre ragazze sarebbero state avvicinate con motivazioni professionali e fatte entrare nei negozi, dove si sarebbero consumate le violenze contestate. Le indagini e il rientro in Italia del titolare. Il lavoro della squadra mobile di Terni ha ricostruito la sequenza dei due episodi, avvenuti a distanza di pochi giorni.