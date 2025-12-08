Terni Penna in Teverina | donna muore in incendio domestico
Lunedì mattina, poco dopo le 8:00, un incendio ha interessato il tetto di un’abitazione isolata in località Strada di Vallicella, a Penna in Teverina nel Ternano. All’interno dell’edificio era presente una donna non residente, che è stata trovata esanime nella camera da letto e deceduta, probabilmente a causa delle esalazioni. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco del distaccamento di Amelia e i Carabinieri locali. Le operazioni di spegnimento e bonifica dell’area sono ancora in corso. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it
