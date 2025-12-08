Terni il centro estetico degli stupri | l' orrore in questa stanze
Una storia davvero terribile. La polizia di Terni ha arrestato un 34enne straniero, titolare di due centri estetici in città, accusato di violenza sessuale aggravata su due giovani clienti. Non è il primo caso legato ai suoi negozi: ad agosto era finito ai domiciliari un suo dipendente 28enne, sempre per stupro ai danni di una terza ragazza, denunciato con le stesse modalità.Dopo l’arresto del collaboratore, il titolare aveva fatto perdere le tracce, lasciando l’Italia e tornando presumibilmente nel Paese d’origine. Gli investigatori della Squadra Mobile, coordinati dalla Procura, non hanno mai smesso di cercarlo: attraverso pedinamenti, analisi dei voli e dei movimenti bancari sono riusciti a individuarne il rientro clandestino. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
