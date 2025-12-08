Terni due donne stuprate dentro centri estetici | arrestato il titolare

La polizia di Stato di Terni ha arrestato un 34enne straniero accusato di violenza sessuale aggravata nei confronti di due giovani donne, episodi che si sarebbero verificati all’interno di due centri estetici di proprietà dell’indagato. La squadra mobile ha dato esecuzione venerdì a un’ordinanza di custodia cautelare disposta dal gip di Terni. Ad agosto era stato stato arrestato ai domiciliari un dipendente dell’uomo con la stessa identica accusa formulata da una terza vittima. Dopo l’arresto del suo collaboratore il 34enne aveva fatto perdere le proprie tracce rientrando probabilmente nel Paese di origine e rendendosi irreperibile. 🔗 Leggi su Lapresse.it

