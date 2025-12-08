Ternana esplosione di gioia per la vittoria nel derby | si apre una nuova settimana fondamentale per le Fere FOTO E VIDEO
Dopo anni i tifosi della Ternana sono potuti finalmente tornare a festeggiare il ritorno del pullman della squadra da una grande vittoria. È questa l’immagine più bella che resta del derby Perugia-Ternana, vinto 2-1 in trasferta dai rossoverdi.Un successo meritato, con la squadra che ha aggredito. 🔗 Leggi su Ternitoday.it
La Ternana torna alla vittoria con una splendida rete di Leonardi - Lo fa dopo una partita condotta sempre all'attacco con i rossoverdi che, soprattutto nel primo tempo, sfiorano il gol ... Riporta ilmessaggero.it