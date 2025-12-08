Ternana esplosione di gioia per la vittoria nel derby | si apre una nuova settimana fondamentale per le Fere FOTO E VIDEO

Dopo anni i tifosi della Ternana sono potuti finalmente tornare a festeggiare il ritorno del pullman della squadra da una grande vittoria. È questa l’immagine più bella che resta del derby Perugia-Ternana, vinto 2-1 in trasferta dai rossoverdi.Un successo meritato, con la squadra che ha aggredito. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

