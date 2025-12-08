Tennis Paolini ed Errani ospiti di Fazio | la bolognese commossa mentre riguarda l' oro olimpico

Ovazione per Sara Errani e Jasmine Paolini ospiti di Fabio Fazio a Che tempo che fa in onda sul Nove. Le due tenniste hanno parlato del viaggio della fiamma olimpica, dei colleghi Jannik Sinner e Carlos Alcaraz. Errani poi si è commossa ricordando l’ oro vinto alle Olimpiadi di Parigi. Contenuti in streaming su discovery+ (www.discoveryplus.it) Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Tennis, Paolini ed Errani ospiti di Fazio: la bolognese commossa mentre riguarda l'oro olimpico

