Tennis Paolini ed Errani ospiti di Fazio | la bolognese commossa mentre riguarda l' oro olimpico

Lapresse.it | 8 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ovazione per Sara Errani e Jasmine Paolini ospiti di Fabio Fazio a Che tempo che fa in onda sul Nove. Le due tenniste hanno parlato del viaggio della fiamma olimpica, dei colleghi Jannik Sinner e Carlos Alcaraz. Errani poi si è commossa ricordando l’ oro vinto alle Olimpiadi di Parigi. Contenuti in streaming su discovery+ (www.discoveryplus.it) Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

tennis paolini ed errani ospiti di fazio la bolognese commossa mentre riguarda l oro olimpico

© Lapresse.it - Tennis, Paolini ed Errani ospiti di Fazio: la bolognese commossa mentre riguarda l'oro olimpico

Leggi anche questi approfondimenti

tennis paolini errani ospitiSara Errani e Jasmine Paolini, le regine del tennis italiano, ospiti a "Che Tempo Che Fa" - Scopri le imprese di Sara Errani e Jasmine Paolini, oro olimpico e campionesse WTA 2025, protagoniste a “Che Tempo Che Fa”. alfemminile.com scrive

Cerca Video su questo argomento: Tennis Paolini Errani Ospiti