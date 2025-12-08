Tennis Paolini a Che Tempo Che Fa | Jannik mi fa impazzire
Sara Errani e Jasmine Paolini ospiti di Fabio Fazio a Che Tempo che Fa in onda sul Nove hanno parlato dei due dominatori del tennis maschile Jannik Sinner e Carlos Alcaraz. “ A me piacciono entrambi . è duro da scegliere”, ha detto la 38enne bolognese mentre Jas ha spiegato: “A me fa impazzire quando Jannik colpisce la palla fortissimo, è una sensazione che mi piace tanto e che mi piace anche su di me quando riesco a colpire forte. Quindi quella cosa di Jannik a me fa impazzire, però ovviamente anche Alcaraz ha un tennis che ti lascia a volte a bocca aperta, quindi tutti e due secondo me sono incredibili”, le parole della numero 8 del ranking Wta. 🔗 Leggi su Lapresse.it
News recenti che potrebbero piacerti
#Tennis: #Paolini "Errani dal prossimo anno entra nel mio team". Le due azzurre a 'Che tempo che fa': "Sara di un altro livello". Vai su X
“Ho provato a giocare a tennis. Poi il maestro mi disse: ma se lei passasse a un altro sport?” - Mara Maionchi con Sara Errani e Jasmine Paolini ? - facebook.com Vai su Facebook
Sara Errani e Jasmine Paolini, le regine del tennis italiano, ospiti a "Che Tempo Che Fa" - Scopri le imprese di Sara Errani e Jasmine Paolini, oro olimpico e campionesse WTA 2025, protagoniste a “Che Tempo Che Fa”. Lo riporta alfemminile.com