Tennis Paolini a Che Tempo Che Fa | Jannik mi fa impazzire

Sara Errani e Jasmine Paolini ospiti di Fabio Fazio a Che Tempo che Fa in onda sul Nove hanno parlato dei due dominatori del tennis maschile Jannik Sinner e Carlos Alcaraz. “ A me piacciono entrambi . è duro da scegliere”, ha detto la 38enne bolognese mentre Jas ha spiegato: “A me fa impazzire quando Jannik colpisce la palla fortissimo, è una sensazione che mi piace tanto e che mi piace anche su di me quando riesco a colpire forte. Quindi quella cosa di Jannik a me fa impazzire, però ovviamente anche Alcaraz ha un tennis che ti lascia a volte a bocca aperta, quindi tutti e due secondo me sono incredibili”, le parole della numero 8 del ranking Wta. 🔗 Leggi su Lapresse.it

