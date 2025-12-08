Tennis Mouratoglou sul rientro di Serena Williams | Per lei nulla è impossibile ma tornerà solo per competere al massimo
L'annuncio di Serena Williams di iscriversi nuovamente alla lista antidoping ha attirato l'attenzione nel mondo del tennis, suscitando numerose speculazioni sul suo possibile ritorno in campo. Tuttavia, Patrick Mouratoglou, suo storico allenatore, ha chiarito che la campionessa potrebbe tornare a competere, ma solo per dare il massimo, senza confermare un effettivo rientro.
La decisione di Serena Williams di iscriversi nuovamente alla lista per l’antidoping ha sicuramente scatenato il mondo del tennis femminile, anche se l’ex numero uno del mondo ha voluto spegnere immediatamente le voci di un possibile ritorno. Proprio su questo clamoroso possibile rientro ha parlato anche il suo vecchio allenatore Patrick Mouratoglou, che ad Express Sport non ha completamente smentito la sua ex giocatrice: “Mantiene l’opzione aperta, ma non tornerà a meno che non sia sicura di poter competere al suo meglio”. Ancora l’allenatore francese s ul rientro di Serena: “Forse le è passato per la testa perché è in ottima forma, come tutti hanno potuto vedere. 🔗 Leggi su Oasport.it
Altre letture consigliate
Alex De Minaur si conferma campione dell’Ultimate Tennis Showdown per il secondo anno consecutivo! Il circuito ideato da Patrick Mouratoglou nel 2020 è ormai una piacevole tradizione di fine stagione, con alcuni dei giocatori del circuito ATP che si sfidano - facebook.com Vai su Facebook
"Penso che abbia la mentalità, che è la cosa più importante". #Mouratoglou ha le idee chiare su chi potrà competere con #Jannik #Sinner e #Carlos #Alcaraz. tennisworlditalia.com/tennis/news/In… IL SUO NOME NEL MIO NUOVO ARTICOLO Vai su X
Tennis, Mouratoglou sul rientro di Serena Williams: “Per lei nulla è impossibile, ma tornerà solo per competere al massimo” - La decisione di Serena Williams di iscriversi nuovamente alla lista per l'antidoping ha sicuramente scatenato il mondo del tennis femminile, anche se l'ex ... Da oasport.it