Tennis Mouratoglou sul rientro di Serena Williams | Per lei nulla è impossibile ma tornerà solo per competere al massimo

La decisione di Serena Williams di iscriversi nuovamente alla lista per l'antidoping ha sicuramente scatenato il mondo del tennis femminile, anche se l'ex numero uno del mondo ha voluto spegnere immediatamente le voci di un possibile ritorno. Proprio su questo clamoroso possibile rientro ha parlato anche il suo vecchio allenatore Patrick Mouratoglou, che ad Express Sport non ha completamente smentito la sua ex giocatrice: "Mantiene l'opzione aperta, ma non tornerà a meno che non sia sicura di poter competere al suo meglio". Ancora l'allenatore francese s ul rientro di Serena: "Forse le è passato per la testa perché è in ottima forma, come tutti hanno potuto vedere.