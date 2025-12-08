Tennis Andrey Rublev riceve l’Arthur Ashe Humanitarian Award

Durante la settimana degli ATP Award 2025, Andrey Rublev si è aggiudicato il prestigioso Arthur Ashe Humanitarian Award, il primo riconoscimento in carriera. Questo premio celebra l'impegno del tennista russo non solo sul campo, ma anche nel sociale, riconoscendo il suo contributo umanitario e il suo impegno in cause benefiche.

Questa è la settimana degli ATP Award 2025. Il primo premio assegnato è l’Arthur Ashe Humanitarian Award ed è stato vinto al russo Andrey Rublev, che ha ottenuto questo riconoscimento per la prima volta in carriera. Rublev è da tempo uno dei giocatori che cerca di aiutare e favorire bambini e giovani che si trovano in difficolta. Nel 2024 il tennista russa aveva creato la Andrey Rublev Foundation, che ha avuto come primo obiettivo quello di offrire risorse per supportare bambini affetti da malattie gravi. Successivamente l’associazione ha stretto anche una partnership con l’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma Queste le prime parole di Rublev dopo aver ricevuto il premi o: “ Sono davvero felice di ricevere l’Arthur Ashe Humanitarian Award. 🔗 Leggi su Oasport.it