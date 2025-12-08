Tenerife onde anomale di oltre 3 metri contro piscina naturale a Los Gigantes morti 4 turisti in acqua mentre ammiravano mareggiata – VIDEO
Una mareggiata particolarmente intensa ha generato un’onda di grandi proporzioni, capace di superare la barriera rocciosa e di abbattersi con violenza sulla piscina naturale, trascinando le persone presenti sugli scogli circostanti A Los Gigantes, la celebre piscina naturale di Tenerife affac. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
