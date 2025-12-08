Tenerife onde anomale di oltre 3 metri contro piscina naturale a Los Gigantes morti 4 turisti in acqua mentre ammiravano mareggiata – VIDEO

Ilgiornaleditalia.it | 8 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una mareggiata particolarmente intensa ha generato un’onda di grandi proporzioni, capace di superare la barriera rocciosa e di abbattersi con violenza sulla piscina naturale, trascinando le persone presenti sugli scogli circostanti A Los Gigantes, la celebre piscina naturale di Tenerife affac. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

tenerife onde anomale di oltre 3 metri contro piscina naturale a los gigantes morti 4 turisti in acqua mentre ammiravano mareggiata 8211 video

© Ilgiornaleditalia.it - Tenerife, onde anomale di oltre 3 metri contro piscina naturale a Los Gigantes, morti 4 turisti in acqua mentre ammiravano mareggiata – VIDEO

Contenuti che potrebbero interessarti

tenerife onde anomale oltreOnde anomale alte tre metri: 4 morti a Tenerife - Salgono a quattro le persone che hanno perso la vita travolte domenica da forti ondate nella zona di Los Gigantes, una piscina naturale sulla costa meridionale di Tenerife, nell'arcipelago della Canar ... Segnala msn.com

Cerca Video su questo argomento: Tenerife Onde Anomale Oltre