Tenerife onda anomala travolge una piscina naturale | quattro morti e un disperso

Un'onda anomala ha colpito una piscina naturale sulla costa di Tenerife, causando gravi conseguenze. Quattro persone hanno perso la vita e una è dispersa a seguito dell'incidente avvenuto domenica. L'evento ha suscitato grande shock e preoccupazione tra residenti e visitatori dell'isola.

Un’ onda anomala potente ha travolto i villeggianti che si trovavano in una piscina naturale lungo la costa dell’ isola spagnola di Tenerife domenica. Quattro persone sono morte e una è ancora dispersa. Le squadre di soccorso hanno recuperato tre corpi: un uomo di 35 anni, una donna di 55 anni e un altro uomo di cui non sono state fornite informazioni. La quarta vittima, una donna, è morta lunedì, un giorno dopo essere stata rianimata sul posto e trasportata in ospedale. La piscina di Isla Cangrejo, sulla costa di Los Gigantes, è molto popolare tra i turisti. Delimitata da rocce vulcaniche da un lato e cementata dal mare dall’altro, si trova quasi al livello del mare e può essere molto pericolosa in caso di mare mosso. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Tenerife, onda anomala travolge una piscina naturale: quattro morti e un disperso

