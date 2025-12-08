Tenaglie e sega trovate nella cella in cortile la scala artigianale per superare il muro | così facilmente il mago delle fughe è scappato dal super-carcere di Opera

Toma Taulant, noto per le sue frequenti fughe, è riuscito a scappare dal super-carcere di Opera a Milano grazie a strumenti trovati nella sua cella, tra cui tenaglie e una sega, e a una scala artigianale nel cortile. La sua fuga ha evidenziato ancora una volta le falle nella sicurezza dell'istituto penitenziario.

Opera (Milano) – Toma Taulant è riuscito a procurarsi una tenaglia, chiavi inglesi e persino una sega per tagliare le sbarre della sua cella nell’area di massima sicurezza. Poi si è calato annodando le lenzuola e per scavalcare il muro di cinta alto 6 metri si era costruito una scala di fortuna utilizzando i bastoni in legno delle scope. Il 41enne albanese è il nuovo re delle fughe. Peraltro dal carcere di massima sicurezza di Opera, uno dei penitenziari più blindati d’Italia, noto per aver ospitato nel tempo la peggior risma di criminali e boss mafiosi, tra cui Totò Riina, il famigerato ’Capo dei capi’. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Tenaglie e sega trovate nella cella, in cortile la scala artigianale per superare il muro: così (facilmente) il mago delle fughe è scappato dal super-carcere di Opera

