TellyWine il vino italiano diventa racconto digitale in tasca
Al Vinitaly 2025, nel cuore di Verona, TellyWine presenta un innovativo progetto che trasforma il racconto del vino italiano in un’esperienza digitale. Unendo tecnologia e cultura, TellyWine offre un modo innovativo di scoprire e condividere le eccellenze vinicole del nostro paese, portando il mondo del vino in tasca attraverso soluzioni digitali all’avanguardia.
Telly Wine è un'app che interpreta il vino italiano oltre l'etichetta, rivelando ciò che funziona, ciò che manca e ciò che il settore deve ancora scegliere di diventare