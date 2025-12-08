Al Teatro del Falco a Montefalcone Appennino, in occasione del ‘ Festival Storie ’, il comandante Alfa, fondatore del Gis, leggenda dell’arma dei carabinieri. Il momento più inatteso, è arrivato quando il Comandante Alfa ha rivelato che, per la prima volta nella sua vita, stava parlando davanti alla figlia, presente in sala. Una frase semplice, che ha attraversato il teatro come una scarica emotiva. Il pubblico ha visto un eroe dell’ombra farsi padre, uomo, cuore vulnerabile. Mentre ricordava i decenni trascorsi in missioni, la voce del Comandante Alfa si è incrinata. Ha parlato dei sacrifici imposti ai suoi familiari, della rinuncia alla normalità, della paura che bussava alla porta senza mai entrare, ma sempre presente. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Teatro del Falco, il comandante Alfa presenta il libro