Tatiana Tramacere perché non si reggeva in piedi? Il legale di Dragos | Forse un problema di alimentazione La questione del coltello
Tatiana Tramacere, 27enne di Nardò, è stata ritrovata dopo 11 giorni dalla sua scomparsa. Si trovava in casa di un amico, Dragos Ioan Gheormescu, un giovane di origini rumene. 🔗 Leggi su Leggo.it
Tatiana Tramacere, parla il legale dell'amico Dragos: "Nessun maltrattamento, lo esclude anche il padre"
È provata Tatiana Tramacere, così racconta il fratello. Parla poco con la famiglia. "Quando è tornata a casa era smagrita e senza forze", avrebbe detto il papà. Un mistero cosa sia davvero successo e perché.