Tatiana Tramacere la famiglia | Era sofferente e smagrita
La famiglia di Tatiana Tramacere vuole capire cosa davvero sia accaduto alla 27enne, ritrovata dopo 11 giorni in un armadio nella mansarda di Dragos Ioan Gheormescu. Era sofferente, smagrita, senza forze ha raccontato il padre Rino: "Non sappiamo se sia stata maltrattata". Non solo. la studentessa di psicologia impugnava anche un piccolo coltello. Perché? Aveva paura di qualcosa? Eccoli insieme Tatiana e Dragos mentre vanno nell'abitazione del romeno proprio la sera del 24 novembre scorso. "Non ho fatto nulla" le uniche parole di lei dopo aver confermato di essersi allontanata volontariamente. Poi il silenzio. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
