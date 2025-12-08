Tatiana Tramacere indagini chiuse ma sui social monta l'odio la famiglia | Volevate la tragedia

Fanpage.it | 8 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Mentre le indagini sul caso di Tatiana Tramacere sono ormai concluse, sui social monta l’odio e la polemica. La famiglia della giovane commenta duramente le accuse e le insinuazioni, accusando alcuni utenti di volere la tragedia. Un clima di tensione e commenti infuocati si sviluppa online, alimentando un dibattito acceso attorno alla vicenda.

Se per gli inquirenti le indagine sul caso di Tatiana Tramacere sono praticamente chiuse, per alcuni utenti social è scattata la caccia alle presunte verità nascoste. Il cugino della 27enne: "Molti di voi avrebbero preferito un finale peggiore perché l’odio ha bisogno di tragedie nuove da divorare". 🔗 Leggi su Fanpage.it

