Tatiana lo sfogo del cugino | Molti avrebbero preferito trovarla morta

Un messaggio intenso e spontaneo del cugino di Tatiana Tramacere, la 27enne ucraina scomparsa da Nardò e ritrovata dopo undici giorni, cerca di rispondere alle dure critiche che sono emerse nelle ultime ore. La vicenda ha suscitato molte reazioni e polemiche, evidenziando il dolore e le tensioni legate alla scomparsa della giovane.

NARDÒ – Un messaggio accorato, scritto quasi di getto ma allo stesso tempo ragionato per stanare le critiche di queste ore nei confronti di Tatiana Tramacere, la 27enne di origine ucraina allontanatasi dalla sua abitazione a Nardò e ritrovata dopo undici giorni nell’abitazione dell’amico Dragos. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

Dal sollievo all’odio: il caso Tatiana Tramacere esplode sui social, il duro sfogo del cugino - Il ritrovamento di Tatiana Tramacere, avvenuto nella casa dell’amico Dragos Ioan Gheormescu a Nardò dopo undici giorni di silenzio, avrebbe dovuto segnare la ... thesocialpost.it scrive