Talenti della lirica vince il baritono Felix Park
Il baritono cinese Junhyeok Felix Park, 28 anni, è il vincitore della settima edizione del Concorso lirico intitolato a Nicolai Ghiaurov, promosso dall’associazione Actea con la direzione artistica del maestro Gianni Coletta: cantando l’aria "Cortigiani, vil razza dannata" dal "Rigoletto" di Giuseppe Verdi, Junhyeok Felix Park ha conquistato i voti più alti della giuria presieduta dal celebre tenore Fabio Armiliato e composta da numerosi esperti e operatori del mondo dello spettacolo, fra cui Mario Dradi, l’agente internazionale di cantanti lirici che ideò il format dei Tre Tenori. La finale del concorso, che si è tenuta all’auditorium Biagi, ha visto in gara undici cantanti, selezionati fra oltre cento iscritti: al secondo posto si è classificato il basso coreano Baopeng Wang, 26 anni, che ha eseguito "Mentre gonfiarsi l’anima" dall’"Attila" di Verdi e ha vinto anche il premio per il miglior basso. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
