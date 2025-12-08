Un misto di gioia e tristezza ha segnato la giornata di sabato in occasione dell’inaugurazione della nuova sede cittadina dell’ Unitalsi in via Marco polo 33 a Matelica. Infatti, nello stesso pomeriggio, nella cappella della Natività della Basilica di Loreto, si sono tenuti i funerali di una volontaria storica dell’Unitalsi matelicese, Cecilia Zeppa. A ricordarla anche la presidente dell’Unitalsi di Matelica, Ersilia Falzetti, nel suo ringraziamento inziale "a tutti gli intervenuti e all’imprenditore Giovanni Ciccolini per averci donato questo spazio". A farle eco il sindaco Cingolani, che ha espresso "un pensiero particolare a Cecilia che ci ha lasciato: il suo vissuto e la sua determinazione siano d’esempio". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Taglio del nastro per la sede dell’Unitalsi con il ricordo di Zeppa