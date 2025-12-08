Inter News 24 Tacconi dice la sua dopo il big match di Serie A tra Juventus e Napoli: le parole dell’ex estremo difensore bianconero. Il momento della Juventus continua a far discutere e, dopo l’ennesima prestazione negativa contro il Napoli, le critiche si fanno sempre più pesanti. A usare parole durissime è stato Stefano Tacconi, ex portiere bianconero e simbolo di una delle epoche più vincenti della storia juventina, intervenuto durante la trasmissione Radio Anch’io Lo Sport su Rai Radio 1. GIUDIZIO NETTO – «La Juve è in uno stato confusionale, i risultati non arrivano. Si era partiti molto bene, ma i problemi sono arrivati dopo. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Tacconi durissimo sulla Juve: confusione totale, errori di mercato e Napoli devastante