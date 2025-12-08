Tacchinardi esalta Chivu dopo Inter-Como | Serviva più carattere che gioco

Inter News 24 Tacchinardi sostiene che Chivu abbia portato intensità, cattiveria agonistica e riaggressione: il salto di qualità rispetto a Fabregas. La vittoria dell’Inter contro il Como continua a far discutere per la qualità del gioco espresso e per la maturità mostrata dalla squadra nerazzurra. Ospite negli studi di Pressing, Alessio Tacchinardi, ex centrocampista della Juventus, ha analizzato il momento dell’Inter soffermandosi in maniera particolare sul lavoro di Cristian Chivu, mettendolo a confronto con Cesc Fabregas. Secondo Tacchinardi, il vero cambiamento che ha inciso nel rendimento dell’Inter non è stato tanto tecnico, quanto soprattutto caratteriale. 🔗 Leggi su Internews24.com

