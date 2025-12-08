Tacchinardi deluso | La Juve è Yildiz-dipendente non riesce a salire di livello Con Spalletti non è migliorata

Tacchinardi esprime la sua delusione sulla situazione attuale della Juventus, sottolineando come la squadra sia troppo dipendente da Yildiz e fatichi a fare il salto di qualità, nonostante il cambio di allenatore con Spalletti. Le sue parole arrivano dopo la recente sconfitta contro il Napoli, evidenziando le difficoltà e le criticità dei bianconeri.

Tacchinardi, ex centrocampista della Juve ed ora opinionista, ha parlato così dopo la sconfitta dei bianconeri contro il Napoli. Le parole. La sconfitta del “Diego Armando Maradona” (2-1) ha lasciato il segno e riaperto il dibattito sulla reale consistenza del progetto tecnico bianconero. Se Luciano Spalletti ha cercato di vedere il bicchiere mezzo pieno sottolineando la reazione nella ripresa, dagli studi di Mediaset arriva una bocciatura senza appello firmata da una delle voci più ascoltate dell’ambiente juventino: Alessio Tacchinardi. L’ex centrocampista ha analizzato il big match con severità, puntando il dito contro le scelte iniziali e la mancanza di evoluzione nel gioco della squadra. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Tacchinardi deluso: «La Juve è Yildiz-dipendente, non riesce a salire di livello. Con Spalletti non è migliorata»

