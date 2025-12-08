Susanna Tamaro firma il Natale Dalla scrittrice un inno alla pace

È un Natale d’autore quello che si è acceso a Orvieto, illuminando il cuore della città con una parola alta, letteraria e necessaria: pace. A firmarla è Susanna Tamaro, la scrittrice di “Và dove ti porta il cuore“, che ha scelto di prestare la sua voce a un messaggio rivolto ai bambini e, attraverso di loro, a un mondo ferito da guerre e distruzioni. La sua frase - "La pace è la strada che devi percorrere nel tuo cuore per incontrare quel fuoco che sempre arde e ti parla di amore" - è diventata il segno distintivo del Natale orvietano 2025, proiettata sulla chiesa di Sant’Andrea in un suggestivo videomapping natalizio in piazza della Repubblica. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Susanna Tamaro “firma“ il Natale. Dalla scrittrice un inno alla pace

