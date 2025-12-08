Supermercati aperti all' Immacolata la lista completa | da Conad a Esselunga e Lidl gli orari dell' 8 dicembre

L'8 dicembre, l'inizio ufficiale delle festività, spinge molti italiani ai fornelli. Per chi si accorge di aver dimenticato un ingrediente cruciale, la buona notizia è che. 🔗 Leggi su Leggo.it © Leggo.it - Supermercati aperti all'Immacolata, la lista completa: da Conad a Esselunga e Lidl, gli orari dell'8 dicembre

Leggi anche questi approfondimenti

Ponte Ognissanti, supermercati aperti in Toscana: ecco dove fare la spesa il 1° novembre

Supermercati aperti il 1° Novembre, la lista completa e gli orari

Supermercati aperti il 1° novembre, la lista e gli orari

Immacolata, dove si potrà fare la spesa? Tutti i supermercati aperti, orari ed elenco completo regione per regione >> https://buff.ly/fU5d0WK - facebook.com Vai su Facebook

Supermercati aperti il 7 e 8 dicembre per Sant’Ambrogio e Immacolata Vai su X

Szupermarketek nyitva tartása 2025. december 7-8. között (Sant'Ambrogio és Immacolata): itt a teljes lista. - Quali sono i supermercati aperti durante Sant’Ambrogio e Immacolata? Secondo notizie.it

Bologna, supermercati e negozi aperti domenica 7 e lunedì 8 dicembre per il ponte dell'Immacolata: dove fare la spesa - I supermercati aperti a Bologna nel weekend festivo che apre le Feste di Natale: gli orari dei punti vendita che rimarranno aperti ... Lo riporta corrieredibologna.corriere.it

Supermercati aperti il giorno dell’Immacolata, quali saranno attivi l’8 dicembre: l’elenco completo - Dalla Conad all’Esselunga passando per Pam e Lidl: la lista dei supermercati che hanno deciso di tenere le sedi aperte per i consumatori anche lunedì ... Segnala fanpage.it