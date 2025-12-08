Superluna Fredda e Giove si sfiorano nel cielo notturno | l’allineamento immortato dall' astrofotografa

Il bacio tra la Superluna Fredda e il pianeta Giove è stato fotografato a Cesenatico alle 22.16 da Lia Briganti, fotografa e astrofotografa, dalla terrazza della sua abitazione nel centro storico del Comune. Il nitore del cielo e la notevole luminosità del nostro satellite ha consentito di. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

