Superlega | Padar trascinatore Monza vince a Padova e vede i quarti di Coppa Italia

Gazzetta.it | 8 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il torneo di pallavolo si anima con le imprese di Padar e le vittorie di Monza, che si avvicinano ai quarti di Coppa Italia. L'Ungherese si distingue come protagonista, guidando il Vero Volly verso la seconda vittoria consecutiva e confermando il suo ruolo chiave nel cammino della squadra.

Grande match dell'ungherese, che risponde a Masulovic e spinge il Vero Volly alla seconda vittoria di fila. I brianzoli tengono l'ottavo posto a un giornata dalla fine del girone di andata. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

