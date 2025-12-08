Superlega la Sir riprende a marciare Solè | Bilancio molto positivo

Dopo alcune difficoltà, la Sir Safety Perugia riprende il suo cammino con successo. Nonostante le assenze di Ishikawa, Russo e l'infortunio di Ben Tara, la squadra ha mostrato carattere e determinazione. Solè commenta un bilancio molto positivo, evidenziando il miglioramento e la crescita del team in vista delle prossime sfide.

Dopo qualche passo falso di troppo finalmente la continuità è arrivata. Malgrado si sia dovuto fare a meno ancora di elementi come Ishikawa e Russo, che non sono nemmeno partiti, e a partita in corso di Ben Tara.Il 3-0 a Milano certifica la forza ritrovata di questa Sir Susa Scai Perugia, che ora. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

