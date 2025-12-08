Supergirl il primo teaser anticipa quando uscirà il primo trailer

Comingsoon.it | 8 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Attraverso un brevissimo teaser, i DC Studios hanno anticipato il debutto del primo trailer ufficiale di Supergirl con protagonista Milly Alcock. 🔗 Leggi su Comingsoon.it

