Superenalotto si fa festa per due cinque in provincia di Napoli

Napolitoday.it | 8 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Campania protagonista con il SuperEnalotto. Nei concorsi di venerdì 5 e sabato 6 dicembre, come riporta Agipronews, vinti oltre 110mila euro con due “5” in provincia di Napoli, il primo a Piano di Sorrento nel Bar Tabacchi Bagnulo in via Bagnulo, 76, l’altro a San Giorgio a Cremano nel Tabacchi. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

