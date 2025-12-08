Superenalotto azzeccato un 5 da oltre 22mila euro in una tabaccheria di Francavilla al Mare

L’Abruzzo esulta con il SuperEnalotto. Nell'estrazione di venerdì 5 dicembre, come riporta Agipronews, è stato centrato un "5" da 22.256,42 euro a Francavilla al Mare, nella tabaccheria Galasso, in via Adriatica 159. L’ultimo “6” da 35,4 milioni di euro è stato centrato il 22 maggio 2025 a. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

