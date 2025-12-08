Sulle piste si scia e ci si fa male | raffica di infortuni nel weekend

Non sono solo la città di Trento e più in generale il Trentino, con i suoi mercatini, a essere presi d’assalto dal boom di turisti di questo Ponte dell’Immacolata. Anche le piste innevate della nostra provincia registrano numeri importanti. E, con essi, infortuni sugli sci: circa una sessantina. 🔗 Leggi su Trentotoday.it