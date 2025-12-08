Suicidio in Santa Caterina Sos dal sindacato e dalla politica | Interventi rapidi e urgenti
Pistoia, 8 dicembre 2025 – Sovraffollamento e mancanza di sostegno psicologico: sono i temi su cui si concentra l’attenzione dopo l’ennesimo suicidio di un detenuto, questa volta nel carcere di Pistoia. Sono 77 le vittime in carcere in tutta Italia quest’anno, 73 persone detenute e 4 agenti della polizia penitenziaria. «La Convenzione europea e la corte europea dei diritti dell’uomo hanno stabilito che ogni detenuto ha diritto a 3 metri quadri completamente disponibili e che uno spazio ristretto equivale alla tortura, ma nel carcere pistoiese negli ultimi sei mesi a causa del sovraffollamento queste condizioni di base non sono garantite per nessun detenuto. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Argomenti simili trattati di recente
Tenta il suicidio a Imperia sul viadotto Santa Lucia, così è stato salvato in extremis
Somma Vesuviana (NA) – Una notte di grande tensione si è conclusa con un gesto di eroismo e professionalità da parte dei Carabinieri, che hanno scongiurato un drammatico tentativo di suicidio a Santa Maria a Castello. È accaduto intorno all'una della notte - facebook.com Vai su Facebook
Suicidio in Santa Caterina. Sos dal sindacato e dalla politica: “Interventi rapidi e urgenti” - Sappe: “Il carcere di Pistoia è afflitto da tempo da una pesante carenza di organico, vigilare è difficile”. Da lanazione.it
Tenta il suicidio gettandosi nel mare in tempesta: donna salvata dalla Capitaneria di porto - Una 40enne ha tentato il suicidio gettandosi in mare dalla Torre dell'Alto, in zona "Chiapparu" a Santa Caterina. Scrive quotidianodipuglia.it
Tenta il suicidio gettandosi nel mare in tempesta: donna salvata dalla Guardia costiera - Una 36enne ha tentato di togliersi la vita gettandosi in mare dalla Torre dell'Alto, in zona "Chiapparu" a Santa Caterina. Lo riporta quotidianodipuglia.it