Su Rai 3 la storia di Gabriele Ciancuto il giovanissimo l’Alfiere della Repubblica di Amelia
Andrà in onda venerdì 12 dicembre alle 20.15 su Rai 3, all’interno della trasmissione “Nuovi Eroi”, il documentario dedicato a Gabriele Ciancuto, giovane talento 14enne umbro originario di Amelia, già insignito dell’onorificenza di Alfiere della Repubblica dal Presidente Sergio Mattarella. Il. 🔗 Leggi su Ternitoday.it
