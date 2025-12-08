Stretta migratoria più edilizia pubblica | il piano dei centristi per governare l’Olanda
Doveva essere un programma di governo stilato in tempo di record, e tempo di record è stato. Con qualche giorno di anticipo rispetto alle tre settimane prefissate, Rob Jetten e Henri Bontenbal – il tandem centrista a capo dei negoziati olandesi – hanno presentato alla Tweede Kamer la bozza con le linee guida per il nuovo esecutivo. “Si tratta di un invito sincero e aperto agli altri partiti a partecipare alla discussione”, dice il numero uno dei cristiano-democratici, aspettandosi qualche emendamento dalle controparti prima dell’eventuale fumata bianca. Ma il punto di partenza è già piuttosto coraggioso e attento ad allargare la base del consenso parlamentare. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
La stretta della politica migratoria dell'amministrazione #Trump sta avendo un effetto importante sul mondo del lavoro e sull'inflazione, ma per ora l'economia Usa continua a correre: l'analisi di Alberto Tocchio, Head of Global Equity Kairos Partners SGR, in vis Vai su X
Dalla vittoria per la libertà di stampa in Kansas agli abusi sui venezuelani deportati dagli Usa. E poi il mancato stop della Corte dell’Aia sull’invio di armi a Israele e la stretta della Turchia sull’accoglienza dei rifugiati uiguri. Infine, la siccità che colpisce l’Iran e il - facebook.com Vai su Facebook