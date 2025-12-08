Stretta migratoria più edilizia pubblica | il piano dei centristi per governare l’Olanda

Doveva essere un programma di governo stilato in tempo di record, e tempo di record è stato. Con qualche giorno di anticipo rispetto alle tre settimane prefissate, Rob Jetten e Henri Bontenbal – il tandem centrista a capo dei negoziati olandesi – hanno presentato alla Tweede Kamer la bozza con le linee guida per il nuovo esecutivo. “Si tratta di un invito sincero e aperto agli altri partiti a partecipare alla discussione”, dice il numero uno dei cristiano-democratici, aspettandosi qualche emendamento dalle controparti prima dell’eventuale fumata bianca. Ma il punto di partenza è già piuttosto coraggioso e attento ad allargare la base del consenso parlamentare. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

