Stranger Things 5 Volume 2 | nei character poster i protagonisti stanno per affrontare ' un' ultima avventura'

Il Volume 2 dell'ultima stagione della serie arriverà a Natale in streaming e le immagini promozionali sembrano anticipare un atteso scontro. I fan di Stranger Things dovranno attendere fino a Natale prima di vedere gli episodi del Volume 2 dell'ultima stagione e, nell'attesa, online sono stati condivisi i nuovi character poster dei protagonisti. Tra le locandine c'è anche quella in cui Vecna aleggia sopra alcuni dei personaggi, che sono in bicicletta, e ricorda che c'è spazio per un'ultima avventura. I poster del Volume 2 La stagione 5 della serie creata dai fratelli Duffer è stata suddivisa in tre parti, con un episodio conclusivo che sarà distribuito anche nei cinema per permettere agli spettatori di dire addio ai propri beniamini e al . 🔗 Leggi su Movieplayer.it