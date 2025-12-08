Stranger Things 5 | l’anello nascosto di Jonathan potrebbe confermare una teoria devastante
La prima parte di Stranger Things 5 ha lasciato i fan con il fiato sospeso, ma è una teoria che circola in rete a togliere definitivamente il sonno agli spettatori più affezionati. Al centro di questa ipotesi devastante c’è Jonathan Byers, un personaggio che nel corso delle stagioni ha spesso camminato nell’ombra, malinconico e riflessivo, ma che potrebbe essere destinato a un finale tanto tragico quanto memorabile. E tutto ruota attorno a un oggetto apparentemente piccolo ma carico di significato: un anello di fidanzamento nascosto. Attenzione! Fermati qui se non vuoi spoiler! Nel terzo episodio della quinta stagione, Murray consegna segretamente a Jonathan un anello, destinato a Nancy Wheeler. 🔗 Leggi su Screenworld.it
