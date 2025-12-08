Stranger Things 5 la profezia del 20 | cosa significa davvero per Vecna la teoria che spiega tutto
Il countdown verso il gran finale di Stranger Things è partito e l’attesa sta letteralmente divorando i fan. Dopo l’uscita del Volume 1 della quinta stagione, che ha polverizzato ogni record di visualizzazione su Netflix nei primi cinque giorni, il web è esploso in una frenesia interpretativa senza precedenti. Teorie, speculazioni, ipotesi sempre più audaci: tutti vogliono capire come andrà a finire la saga dei fratelli Duffer, e soprattutto come verrà sconfitto Vecna, l’antagonista che ha terrorizzato Hawkins e il Sottosopra. Attenzione! Fermati qui se non vuoi spoiler! Tra le innumerevoli interpretazioni che circolano online, una in particolare sta monopolizzando l’attenzione: la teoria del colpo 20. 🔗 Leggi su Screenworld.it
